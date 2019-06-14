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Минобороны опубликовало видео стрельб арктических комплексов ПВО «Тор-М2ДТ»

Техника

На полигоне Капустин Яр проведены первые стрельбы арктических комплексов ПВО Северного флота

Астрахань, 14 июня 2019, 21:10 — REGNUM  Минобороны России обнародовало видеозапись первых стрельб из арктических зенитно-ракетных комплексов ПВО «Тор-М2ДТ». Ролик размещён на официальной странице российского военного ведомства.

Напомним, 13 июня на полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялись первые стрельбы зенитчиков Северного флота, получивших новые мобильные комплексы ПВО, приспособленные к климатическим условиям Арктики.

Были поражены скоростные маневрирующие мишени, летевшие в разных направлениях и на разных высотах, имитируя воздушное нападение условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, самоходный комплекс ПВО «Тор-М2ДТ» базируется на плавающих двухзвенных гусеничных транспортерах ДТ-30М повышенной проходимости. Комплекс способен эффективно выполнять боевые задачи при температуре воздуха ниже минус 50 градусов по шкале Цельсия.

Читайте ранее в этом сюжете: Арктические комплексы ПВО «Тор-М2ДТ» выполнили первые боевые стрельбы

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Вооруженные силы России
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