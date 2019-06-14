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Продажи новой Mazda3 в России стартуют в июле 2019 года

Техника

Mazda3 будет представлена с двумя моторами на выбор

Москва, 14 июня 2019, 15:52 — REGNUM  У российских дилеров новая Mazda3 в кузове хэтчбек появится в июле 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В РФ новинка будет представлена с двумя моторами линейки SKYACTIV-G 1.5 на 120 л. с. и на 150 л. с.

Сообщается, что автомобиль будет оснащен системой помощи в экстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах. Кроме того, автопроизводители укомплектовали новинку адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go — Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

В автокомпании считают, что самой востребованной будет комплектация Active, а на долю комплектации Supreme придётся более четверти продаж.

«Как раз в неё входит новая опция, Mazda Radar Cruise Control», — сообщил директор по маркетингу российского отделения Mazda Motor Андрей Глазков.

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