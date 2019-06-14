Составлен список самых дорогостоящих самолетов ВВС США

Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Ресурс «Брюссельский стукач» опубликовал список самых дорогостоящих самолетов военно-воздушных сил США. В этом рейтинге не учитывался самолет американского президента, борт №1, стоимость которого составляет 600 миллионов долларов за единицу.

Самым дорогим самолетом является стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Каждая боевая машина обошлась в 737 миллионов долларов. После модернизации стоимость выросла до 2,1 миллиарда долларов за единицу. Сейчас готовится выпуск нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Интересно, в какую сумму он обойдется американским налогоплательщикам?

Далее идет первый истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Одна машина стоила 350 миллионов долларов. Выпуск прекращен.

Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III — 338 миллионов долларов. На службе уже почти 25 лет. Считается надежным и удобным в обслуживании транспортником.

Противолодочный самолет P8-A Poseidon в строю десять лет. Обладает возможностями взаимодействия с системами раннего предупреждения и поддержки боевых действий на земле. Стоит 326 миллионов долларов.

Вертолет VH-71 Kestrel уже снят с эксплуатации. Были планы заменить им вертолет Корпуса морской пехоты США Marine One, который предназначен, в том числе, для перевозки президента США. Программа была отменена из-за выхода расходов на нее из-под контроля. Стоил 241 миллион долларов.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye. Производитель — компания Northrop Grumman. На вооружение ВМС США поступил еще в 1960-х годах. Модернизированная версия сейчас обходится в 232 миллиона долларов за единицу.