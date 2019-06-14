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Компании Volvo и Uber представили беспилотный автомобиль

Техника

Базой для него послужил внедорожник Volvo XC90

Гётеборг, Швеция, 14 июня 2019, 15:20 — REGNUM  Американский сервис по заказу поездок Uber совместно со шведской автокомпанией Volvo Cars представили беспилотный автомобиль на базе внедорожника Volvo XC90. Об этом сообщает пресс-служба шведской марки.

Сообщается, что внедорожник Volvo XC90 станет первой серийной машиной, которая в сочетании с программным обеспечением от Uber сможет передвигаться без участия водителя.

Программное обеспечение Uber для автономного вождения легко интегрировалось в авто, поскольку базовая комплектация XC90 имеет все ключевые системы безопасности, необходимые для установки беспилотной технологии.

В систему беспилотника входят несколько вспомогательных систем для рулевого управления и торможения, а также резервный аккумулятор. Вспомогательные системы предназначены для остановки автомобиля в случае поломки основных систем.

Кроме того, в беспилотном автомобиле есть набор сенсоров, которые нужны для безопасного передвижения в черте города.

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