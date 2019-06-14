Продажи новых авто в Казахстане в мае выросли на 17,7%

Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM По итогам мая 2019 года в Казахстане было куплено новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на 17,7% больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в мае 2019 года в Казахстане было реализовано 5878 новых легковых машин и машин сегмента LCV.

В период с января по май этого года автолюбители республики купили 24 716 автомобилей, что на 19,9% больше аналогичного периода 2018 года.

Наибольшее количество машин на казахском авторынке было продано японской компанией Toyota. Машины этого бренда приобрели 1298 покупателей. Это на 8% больше, чем в 2018 году. Вторую строчку занимает российская Lada с результатом 1270 автомобилей. Здесь мы наблюдаем существенный рост в 24% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкают машины южнокорейского бренда Hyundai — автомобили этой марки купили 1197 автолюбителей (+37%).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли машины компании KIA (320 ед.) и Горьковского автозавода (299 ед.).

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