Пятница, 14 Июня 2019 года
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У Lada XRAY появится версия c японской трансмиссией — «АвтоВАЗ»

Техника

Компании Jatco

Тольятти, Самарская область, 14 июня 2019, 14:30 — REGNUM  В ближайшие недели с конвейера АвтоВАЗа сойдёт Lada XRAY c импортной автоматической коробкой передач. Об этом заявил глава концерна «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис в интервью газете «Ведомости».

По его словам, в машину автопроизводители установят трансмиссию японской компании Jatco. Тольяттинский автозавод уже оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Lada XRAY с вариатором Jatco.

Эта информация ранее была размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Сейчас базовый вариант хэтчбека оснащается мотором объёмом 1,6 л, который агрегатируется с механической коробкой передач. Кроме того, у авто имеются две фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, а также система контроля устойчивости. В салоне машины автопроизводители установили бортовой компьютер и электрические стеклоподъемники передних дверей. Охрану машины обеспечивает сигнализация с дистанционным управлением. Стёкла авто имеют легкую атермальную тонировку.

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