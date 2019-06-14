Xiaomi откроет в России около 100 фирменных магазинов уже в 2019 году

Москва, , 13:58 — REGNUM Китайская компания Xiaomi нашла партнёра, который будет курировать открытие в России 100 фирменных магазинов производителя. Об этом 14 июня сообщил «Коммерсантъ».

Таким партнёром станет компания «Марвел-Дистрибуция», её представители сообщили журналистам, что магазины будут открыты в более чем десяти российских городах, в том числе в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Курске, Томске, Омске и Калининграде. Отмечается, что китайский производитель вложит свои средства в маркетинг, при этом проект не подразумевает наличия франчайзинговых взносов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Xiaomi рассчитывает захватить до 50% рынка Индии. Сейчас доля компании на нём составляет 29%. В 2018 году доходы Xiaomi от продаж за пределами Китая составили около $10,14 млрд.

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