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Премьера Lada 4x4 нового поколения состоится не ранее 2022 года — «АвтоВАЗ»

Техника

Сейчас автопроизводитель решает на какой платформе машина будет выпускаться

Тольятти, Самарская область, 14 июня 2019, 14:02 — REGNUM  «Нива» нового поколения появится не раньше 2022 года. Об этом заявил глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис в интервью газете «Ведомости».

Сейчас автопроизводитель решает на какой платформе авто будет выпускаться. Ив Каракатзанис сообщил, что не исключает того, что после начала выпуска новой Lada 4×4, предыдущее поколение модели продолжит выпускаться. Пока точная дата выпуска «Нивы» нового поколения неизвестна.

Также в своем интервью изданию глава «АвтоВАЗа» заявил, что завод работает над рестайлингом универсала Lada Largus. Эта модель появится на российском рынке в ближайшие два-три года.

«Машина будет в новой X-стилистике. Но по стоимости она должна остаться в той же нише», — поделился планами автопредприятия Ив Каракатзанис.

Топ-менеджер АвтоВАЗа не раскрыл информацию о другой новинке — Lada Van.

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