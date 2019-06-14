Пятница, 14 Июня 2019 года
12:48:26 МСК

Специалисты ESET сообщили о новых мошенниках в WhatsApp

Техника

По их мнению, их целью является распространение рекламы

Братислава, 14 июня 2019, 12:48 — REGNUM  Эксперты компании ESET предупредили пользователей мессенджера WhatsApp о новом виде мошенничества. Об этом 14 июня сообщил портал Cnews.

Пользователям мессенджера приходит сообщение о том, что якобы компания в честь своего 10-летия предлагает 1 Тбайт трафика. Для этого пользователь должен перейти по ссылке и ответить на ряд вопросов в анкете, при этом переслав ссылку 30 своим друзьям. По мнению экспертов, целью злоумышленников является распространение рекламы.

Читайте также: Штраф без блокировок: Госдума меняет наказание за отказ хранить данные в РФ

Ранее WhatsApp разместила на своём сайте публикацию, в которой объявила, что начиная с 7 декабря 2019 года она будет судиться с организаторами массовых рассылок. Компания подчеркнула, что она намерена собирать информацию о нарушителях не только в рамках своей платформы.

Читайте ранее в этом сюжете: WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить