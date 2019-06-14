Специалисты ESET сообщили о новых мошенниках в WhatsApp

Братислава, , 12:48 — REGNUM Эксперты компании ESET предупредили пользователей мессенджера WhatsApp о новом виде мошенничества. Об этом 14 июня сообщил портал Cnews.

Пользователям мессенджера приходит сообщение о том, что якобы компания в честь своего 10-летия предлагает 1 Тбайт трафика. Для этого пользователь должен перейти по ссылке и ответить на ряд вопросов в анкете, при этом переслав ссылку 30 своим друзьям. По мнению экспертов, целью злоумышленников является распространение рекламы.

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Ранее WhatsApp разместила на своём сайте публикацию, в которой объявила, что начиная с 7 декабря 2019 года она будет судиться с организаторами массовых рассылок. Компания подчеркнула, что она намерена собирать информацию о нарушителях не только в рамках своей платформы.

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