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Продажи электромобилей в России выросли в три раза

Техника

По итогам первых пяти месяцев 2019 года

Москва, 14 июня 2019, 11:58 — REGNUM  За период с января по май 2019 года продажи новых электромобилей в России выросли в три раза. Об этом 14 июня сообщает агентство «Автостат».

Общий объем рынка электрифицированных моделей авто в России по итогам пяти месяцев 2019 года составил 119 экземпляров.

Отмечается, что в основном были куплены электромобили Jaguar I-Pace — 61 авто. На их долю пришлось больше 50% всех проданных на российском рынке электрокаров.

Вторую строчку занимают электрокары Leaf японской компании Nissan. С января по май 2019 года в России было реализовано 35 этих моделей.

Третье, четвертое и пятое места соответственно у моделей Model X (12 ед.), Model S (6 ед.) и Model 3 (2 ед.) американской компании Tesla.

Кроме того, трое жителей России приобрели французский миниэлектрокар Renault Twizy.

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Электромобили
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