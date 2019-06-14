В Fallout Shelter можно будет сыграть на экране приборной панели Tesla

Лос-Анджелес, США, , 08:10 — REGNUM Популярная постапокалиптическая игра Fallout Shelter выйдет на не вполне обычной «игровой платформе» — автомобилях Tesla. Об этом 14 июня сообщил портал TechCrunch.

Глава компании Bethesda Тодд Говард сообщил об этом во время беседы с Илоном Маском, которая прошла в рамках одного из мероприятий выставки игровой индустрии E3. Маск и Говард также пошутили по поводу того, что в будущем на Tesla может выйти The Elder Scrolls V: Skyrim.

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Напомним, ранее на компьютерах приборной панели Tesla уже появились классические игры Atari и браузерная игра 2048.