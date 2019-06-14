Пятница, 14 Июня 2019 года
08:14:47 МСК

В Fallout Shelter можно будет сыграть на экране приборной панели Tesla

Техника

Об этом глава Bethesda сообщил на выставке E3

Лос-Анджелес, США, 14 июня 2019, 08:10 — REGNUM  Популярная постапокалиптическая игра Fallout Shelter выйдет на не вполне обычной «игровой платформе» — автомобилях Tesla. Об этом 14 июня сообщил портал TechCrunch.

Глава компании Bethesda Тодд Говард сообщил об этом во время беседы с Илоном Маском, которая прошла в рамках одного из мероприятий выставки игровой индустрии E3. Маск и Говард также пошутили по поводу того, что в будущем на Tesla может выйти The Elder Scrolls V: Skyrim.

Читайте также: Персонажи Tem Fortress 2 станут командой сосисок в виртуальной реальности

Напомним, ранее на компьютерах приборной панели Tesla уже появились классические игры Atari и браузерная игра 2048.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить