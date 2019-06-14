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Индия к 2030 году планирует создать собственную космическую станцию

Техника

Разрабатывать её начнут после завершения пилотируемой миссии «Гаганьян», которая запланирована на август 2022 года

Нью-Дели, 14 июня 2019, 07:45 — REGNUM  Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что их организация планирует создать к 2030 собственную космическую станцию, с помощью которой они будут проводить исследования в условиях микрогравитации. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

ISRO собирается заняться разработкой станции после завершения пилотируемой миссии «Гаганьян», которая запланирована на август 2022 года.

Кайласавадиву Сиван также отметил, что предполагаемая космическая станция должна весить 20 тонн и служить в качестве объекта, на котором астронавты смогут работать в течение 15−20 дней. Станция будет находиться в 400 км над землей.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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