На новой станции космонавты из РФ могут остаться без беговой дорожки

Москва, , 07:36 — REGNUM Новую российскую космическую станцию, создаваемую на базе модулей от МКС, могут не укомплектовать беговой дорожкой для космонавтов. Об этом заявил заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук Евгения Ярманова в интервью РИА Новости.

Ярманова сообщила, что сейчас планируется создание орбитальной космической станции на основе отделяемых от МКС трех модулей. Среди них многоцелевой лабораторный модуль, узловой и научно-энергетический.

«Но возникает вопрос: на чем космонавты будут бегать на этой станции? Ведь на НЭМ (беговая — ред.) дорожка не предусмотрена, и поставить ее туда уже нельзя, так как там будет силовой многофункциональный тренажер», — отметила заместитель главного конструктора.

Она добавила, что другие два модуля для этой цели даже не рассматриваются.

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