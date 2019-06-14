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На новой станции космонавты из РФ могут остаться без беговой дорожки

Техника

Для неё не будет места

На новой станции космонавты из РФ могут остаться без беговой дорожки
Цитата из кф «2001 год Космическая одиссея» реж Стэнли Кубрик. 1968. Великобритания, США
Бег в космосе

Москва, 14 июня 2019, 07:36 — REGNUM  Новую российскую космическую станцию, создаваемую на базе модулей от МКС, могут не укомплектовать беговой дорожкой для космонавтов. Об этом заявил заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук Евгения Ярманова в интервью РИА Новости.

Ярманова сообщила, что сейчас планируется создание орбитальной космической станции на основе отделяемых от МКС трех модулей. Среди них многоцелевой лабораторный модуль, узловой и научно-энергетический.

«Но возникает вопрос: на чем космонавты будут бегать на этой станции? Ведь на НЭМ (беговая — ред.) дорожка не предусмотрена, и поставить ее туда уже нельзя, так как там будет силовой многофункциональный тренажер», — отметила заместитель главного конструктора.

Она добавила, что другие два модуля для этой цели даже не рассматриваются.

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