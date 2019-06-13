ВВС США заявили об успешных испытаниях прототипа гиперзвуковой ракеты

Вашингтон, , 21:22 — REGNUM В США успешно испытан прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW), сообщает 13 июня пресс-служба американских ВВС.

Тестирование ракеты проводилось без её запуска. Прототип с датчиками был подвешен к бомбардировщику B-52 Stratofortress и в ходе полёта носителя собирались данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях.

Испытания проходили в штате Калифорния на базе ВВС Эдвардс.

Как сообщало ИА REGNUM, США на данный момент не имеют гиперзвукового оружия и сильно отстают в этой сфере от России и Китая. Работы по созданию американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ведутся в рамках программы DARPA Tactical Boost Glide. По планам разработчиков, носителем будущих гиперзвуковых ракет должны стать стратегические бомбардировщики В-52.

Напомним, российские гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал», уже поставленные на боевое дежурство, размещаются на внешней подвеске сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31.

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