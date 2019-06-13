Арктические комплексы ПВО «Тор-М2ДТ» выполнили первые боевые стрельбы

Астрахань, , 18:00 — REGNUM Зенитчики Северного флота выполнили первые боевые стрельбы из арктических ракетных комплексов «Тор-М2ДТ», сообщает 13 июня пресс-служба Минобороны России.

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области ракетами комплексов «Тор-М2ДТ» были уничтожены все воздушные мишени.

«Стрельба осуществлялась в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов условного противника. В ходе проведения стрельб расчеты комплексов уничтожили все скоростные маневрирующие мишени, запускаемые с разных направлений и летящие на минимальных и максимальных высотах», — указано в сообщении Минобороны РФ.

«После завершения стрельб личный состав вернется в пункт постоянной дислокации и заступит на боевое дежурство», — отмечает пресс-служба российского военного ведомства.

Напомним, мобильные комплексы ПВО малой дальности «Тор-М2ДТ» разработаны специально для выполнения боевых задач в арктических условиях.

Проведение стрельб на полигоне означает, что новые комплексы и их расчёты полностью подготовлены к выполнению поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2ДТ» впервые был показаны в 2017 году на Параде Победы. Действовать в климатических условиях Арктики им позволяет ходовая база из плавающих двухзвенных гусеничных транспортёров ДТ-30М с уникальной проходимостью. Мобильные комплексы приспособлены для работы в условиях температур ниже минус 50 градусов по шкале Цельсия.

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