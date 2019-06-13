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ЦИК России установит на московских участках новые терминалы для голосования

Техника

В терминале отсутствует операционная система и доступ в интернет

Москва, 13 июня 2019, 14:50 — REGNUM  Новый электронный терминал для голосования представили журналистам, общественности и политическим партиям в Центральной избирательной комиссии России, сообщает 13 апреля пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Комплекс, разработанный специалистами концерна «Автоматика» способен выполнять автоматизированный подсчет голосов, фиксировать итоги голосования и формировать отчёт с данными о голосовании. При этом его отличает высокий уровень защиты от вмешательств извне — в терминале отсутствует операционная система и доступ в интернет.

В состав каждого комплекса может входить до 16 терминалов с пропускной способностью до 500 избирателей за 12 часов. Оборудование цифрового избирательного участка включает сетевой контроллер с внешним термопринтером, который анонимно регистрирует каждый голос.

Отмечается, что разработка будет опробована в рамках пилотного проекта на 30 избирательных участках Москвы в единый день голосования 8 сентября.

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