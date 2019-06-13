В США ученые научили роботов предугадывать действия людей

Массачусетс, США, , 14:20 — REGNUM Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) разработали алгоритм, который поможет роботам угадывать, куда направляются люди. Об этом 13 июня сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что новая программа делает роботов более «уверенными» — они больше не застывают на месте только из-за того, что траектория пути находящегося неподалёку человека пересекается с их собственной. При этом машины не стали более «безрассудными». Подобный алгоритм может быть полезен в случае роботов, работающих на складах и фабриках: они смогут работать бок о бок с людьми без особых задержек.

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Напомним, в мае 2019 года ИА REGNUM сообщило, что сотрудники MIT создали программу, позволяющую роботу синхронизировать свои действия с действиями человека.

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