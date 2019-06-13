Fallout 76 могло спасти бета-тестирование с большим количеством игроков

Лос-Анджелес, США, , 14:23 — REGNUM Исполнительный продюсер компании Bethesda Softworks Тодд Говард заявил, что жалеет о неудачном запуске Fallout 76. По мнению американского геймдизайнера, исправить проблемы в игре помогло бы более тщательное бета-тестирование, сообщило издание GameSpot 12 июня.

https://twitter.com/GameSpot/status/1138894992359985152

Говард считает, что к бета-тестированию Fallout 76 следовало допустить как можно больше людей. Например, сделать его бесплатным для всех обладателей Fallout 4. По словам геймдизайнера, такой подход показал бы разработчикам «с чем они на самом деле имеют дело».

К бета-версии Fallout 76 изначально допускались только геймеры, предзаказавшие игру. Говард рассказал, что команда разработчиков смогла исправить многие ошибки до официального релиза своего проекта, но не смогла понять, «как игра ведёт себя в формате 24/7».

Напомним, на релизе (14 ноября 2018 года) Fallout 76 геймеры заметили множественные программные ошибки и недоработки проекта: серверы игры «падали», персонажи проваливались сквозь текстуры, а снаряжение на героях не отображалось так, как нужно. В связи с этим критики и игроки очень неблагосклонно отнеслись к игре. Тем не менее, разработчики систематически обновляют Fallout 76 и добавляют в неё новый контент.

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