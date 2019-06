«Очень странные дела»: Netflix анонсировал игру с дополненной реальностью

Лос-Анджелес, США, , 13:06 — REGNUM Потоковая платформа Netflix сообщила о предстоящем выходе новой мобильной игры по мотивам сериала «Очень странные дела». Анонс состоялся в рамках международной выставки компьютерных игр E3 12 июня, сообщает портал GlobeNewsWire.

Отличительной особенностью игры станет использование элементов дополненной реальности (AR) и синхронизация с Google Maps, как в игре Pokemon Go. Разработкой займется финская компания Next Games (The Walking Dead). Ее генеральный директор Тиму Хухтанен признался, что он и его команда сами являются большими поклонниками «Очень странных дел», и они рады работать над совместным проектом с Netflix.

Задача будущей игры — показать связь между человеческой дружбой и поисками сверхъестественного. Геймеры смогут исследовать Изнанку (параллельный мир со своими законами и чудовищами), а также объединяться, чтобы бороться со злом. Графика будет выполнена в стиле подростковых мультфильмов 80-х годов.

Игра выйдет в 2020 году для мобильных устройств на платформах Android и iOS.

Сериал «Очень странные дела» от режиссеров братьев Даффнер вышел на Netfliх в 2016 году. Он рассказывает о детях из провинциального города, которые столкнулись с необъяснимыми явлениями. Третий сезон сериала выйдет на платформе 4 июля 2019 года. Главные роли исполняют Милли Бобби Браун и Финн Вулфард.

Читайте также: Новая реклама Coca-Cola стала трейлером шоу «Очень странные дела»

Читайте ранее в этом сюжете: Космический наёмник Лобо из DC Comics получит сольный сериал