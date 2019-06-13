Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Подмосковье опрыскали борщевики с помощью дронов

Техника

Испытания прошли в Наро-Фоминском округе МО

Наро-Фоминск, Московская область, 13 июня 2019, 12:23 — REGNUM  В Московской области (МО) испытали систему уничтожения борщевика при помощи беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Полевые испытания системы уничтожения вредоносного растения при помощи дронов прошли в Наро-Фоминском округе МО.

«Комплексная система уничтожения борщевика Сосновского включает в себя использование спутниковой информации, съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов и обработку зараженных территорий при помощи роботизированных дронов с технологией ультрамалообъемного опрыскивания», — сообщается на сайте министерства.

Также сообщается, что после завершения испытаний будет обработана территория площадью 50 гектаров. Новая разработка будет внедрена повсеместно в 2020 году.

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