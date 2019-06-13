Четверг, 13 Июня 2019 года
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Microsoft будет зарабатывать на геймерах, желающих сменить тег в Xbox Live

Техника

На Е3 компания рассказала о новых функциях сервиса

Вашингтон, 13 июня 2019, 10:34 — REGNUM  Сетевой сервис Xbox Live позволит своим пользователям выбрать любой Gamertag (тег, идентификатор геймера в системе), в который они впоследствии смогут вносить изменения за дополнительную плату. Об этом 12 июня сообщил портал Screen Rant.

На выставке E3 представители игрового подразделения Microsoft также объявили о том, что теперь геймеры смогут использовать любой тег, даже уже существующий. В этом случае в конце будет добавляться серия цифр. Кроме того, длина Gamertag была увеличена до 12 символов. Что касается платы за внесение изменений, то она составит $9,99.

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Напомним, компания Sony включила аналогичную функцию смены никнейма в сервисе PlayStation Network в апреле 2019 года. В отличие от Xbox компания не стала брать с пользователей деньги за внесение изменений в идентификатор.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony включила функцию смены никнейма в PlayStation Network

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