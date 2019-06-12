В Омске открылся крупнейший в России вододром для бронетехники

Омск, , 18:04 — REGNUM На базе Омского автобронетанкового инженерного института открыт самый большой в России вододром для бронетанковой техники, сообщает 12 июня департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Искусственный водоём 120-метровой длины и глубиной в пять метров даёт возможность отрабатывать форсирование водных преград различными видами бронетехники, а также тренировать экипажи на случай экстренной эвакуации из затонувшей боевой машины.

«Это уникальный для Вооруженных сил России танковый вододром, который построен на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Ширина водоема позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде», — сказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, участвовавший в церемонии открытия сооружения.

Напомним, Омский автобронетанковый инженерный институт является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и занимается подготовкой офицеров и специалистов по ремонту бронетанковой и автомобильной техники, состоящей на вооружении российской армии.

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