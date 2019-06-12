В Telegram сообщили о мощной DDoS-атаке

Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Серверы мессенджера Telegram подверглись атаке типа «отказ в обслуживании» (DDoS) 12 июня. Об этом сообщается на официальной странице мессенджера в социальной сети Twitter.

Хакерская атака на серверы мессенджера проводится с использованием ботнета, то есть сети компьютеров, заражённых вредоносным программным обеспечением.

Отмечается, что основная атака была отражена, злоумышленникам не удалось получить доступ к данным пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в работе мессенджера Telegram был зафиксирован сбой.

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