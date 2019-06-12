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Первую РН «Союз-2.1а» для пилотируемого запуска изготовят к концу года

Техника

«Союз-2.1а» будет использоваться для запуска пилотируемых кораблей «Союз МС»

Первую РН «Союз-2.1а» для пилотируемого запуска изготовят к концу года
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ракета-носителя «Союз-2.1а»

Москва, 12 июня 2019, 14:40 — REGNUM  Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» изготовит ракету-носитель «Союз-2.1а», которая впервые будет использоваться для пилотируемого запуска, к концу 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РКЦ «Прогресс».

В настоящее время для запусков пилотируемый космических кораблей серии «Союз МС» используются ракеты-носители «Союз-ФГ». В этой РН используются элементы, изготавливаемые на украинском ракетно-космическом предприятии, поэтому в Роскосмосе решили перейти на ракеты-носители «Союз-2.1а», в которой используются только отечественные комплектующие.

По данным издания, в первая ракета-носитель «Союз-2.1а», которая будет использоваться для пилотируемого запуска, будет сдана Роскосмосу в конце 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на космодроме Байконур начали сборку РН «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска корабля «Союз МС-14». Этот испытательный запуск, запланированный на 22 августа, пройдёт в беспилотном режиме.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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