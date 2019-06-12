Huawei отказалась от выпуска нового ноутбука из-за санкций США

Пекин, , 14:20 — REGNUM Китайская технологическая компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределённый срок из-за санкций со стороны США. Об этом пишет The Information.

Новая модель ноутбука Matebook должна была быть представлена на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе. Сотрудники Huawei пояснили журналистам, что решение отложить на неопределённой срок выпуск Matebook из-за недавно введённых американских санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США внесло китайскую технологическую компанию Huawei в черный список, который фактически перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Сотрудничество с Huawei уже прекратили американские корпорации Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

При этом в линейке Matebook использовались как раз процессоры от Intel и операционная система Windows от Microsoft.