Среда, 12 Июня 2019 года
14:26:16 МСК

Huawei отказалась от выпуска нового ноутбука из-за санкций США

Техника

Представление ноутбука Matebook планировалось уже на этой неделе

Huawei отказалась от выпуска нового ноутбука из-за санкций США
Maurizio Pesce
Huawei Matebook

Пекин, 12 июня 2019, 14:20 — REGNUM  Китайская технологическая компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределённый срок из-за санкций со стороны США. Об этом пишет The Information.

Новая модель ноутбука Matebook должна была быть представлена на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе. Сотрудники Huawei пояснили журналистам, что решение отложить на неопределённой срок выпуск Matebook из-за недавно введённых американских санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США внесло китайскую технологическую компанию Huawei в черный список, который фактически перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Сотрудничество с Huawei уже прекратили американские корпорации Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

При этом в линейке Matebook использовались как раз процессоры от Intel и операционная система Windows от Microsoft.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить