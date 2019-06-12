В Германии обрушились продажи смартфонов Huawei — СМИ

Берлин, , 12:12 — REGNUM Продажи смартфонов компании Huawei в Германии обрушились после того, как администрация США ввела ограничительные меры в отношении китайского технологического гиганта. Об этом сообщает WinFuture со ссылкой на отраслевые источники.

По данным организации по исследованию рынка Gesellschaft für Konsumforschung, в начале мая доля Huawei на рынке смартфонов Германии составляла 26%. За последнюю неделю мая доля китайской компании составила всего 6%. Напомним, в середине мая администрация США ввела ряд санкций в отношении Huawei.

Представители сети немецких магазинов электроники Saturn и Media Markt сообщили, что с начала «кризиса Huawei» продажи смартфонов Huawei упали на 50%, смартфонов Honor — на 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая эксперт исследовательской организации Strategy Analytics Линда Суи заявила, что компания Huawei может полностью уйти с рынка смартфонов Западной Европы из-за того, что лишится доступа к сервисам американской компании Google.

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