Среда, 12 Июня 2019 года
12:19:46 МСК

В Германии обрушились продажи смартфонов Huawei — СМИ

Техника

Huawei занимала около четверти рынка смартфонов Германии

В Германии обрушились продажи смартфонов Huawei — СМИ
Иллюстрация: Huawei.com
Смартфон Huawei

Берлин, 12 июня 2019, 12:12 — REGNUM  Продажи смартфонов компании Huawei в Германии обрушились после того, как администрация США ввела ограничительные меры в отношении китайского технологического гиганта. Об этом сообщает WinFuture со ссылкой на отраслевые источники.

По данным организации по исследованию рынка Gesellschaft für Konsumforschung, в начале мая доля Huawei на рынке смартфонов Германии составляла 26%. За последнюю неделю мая доля китайской компании составила всего 6%. Напомним, в середине мая администрация США ввела ряд санкций в отношении Huawei.

Представители сети немецких магазинов электроники Saturn и Media Markt сообщили, что с начала «кризиса Huawei» продажи смартфонов Huawei упали на 50%, смартфонов Honor — на 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая эксперт исследовательской организации Strategy Analytics Линда Суи заявила, что компания Huawei может полностью уйти с рынка смартфонов Западной Европы из-за того, что лишится доступа к сервисам американской компании Google.

Читайте ранее в этом сюжете: Смартфоны Huawei могут исчезнуть с рынков Европы в следующем году — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить