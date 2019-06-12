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Медкомиссия одобрила российский состав экспедиции МКС-60/61

Техника

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС запланирован на 20 июля

Медкомиссия одобрила российский состав экспедиции МКС-60/61
Иллюстрация: Roscosmos.ru
Александр Скворцов

Москва, 12 июня 2019, 11:51 — REGNUM  Главная медицинская комиссия признала годными к полёту по состоянию здоровья космонавтов Александра Скворцова и Сергея Рыжикова. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На заседании в Центре подготовки космонавтов эксперты проанализировали результаты данных медицинских обследований космонавтов Скворцова и Рыжикова. Оба космонавта были допущены к полёту.

Александр Скворцов является командиром основного экипажа предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию МКС-60/61, Сергей Рыжиков является командиром дублирующего экипажа.

Планируется, что Александр Скворцов отправится к МКС 20 июля на корабле «Союз МС-13». Также в состав экипажа войдут астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая на космодроме Байконур был завершён начальный этап подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-13».

Читайте ранее в этом сюжете: На Байконуре завершён начальный этап подготовки к запуску ТПК «Союз МС-13»

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