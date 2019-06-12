Вышла игровая версия интернет-браузера Opera

Осло, , 11:12 — REGNUM Компания Opera Software выпустила специальную версию интернет-браузера Opera, ориентированную на любителей компьютерных игр. Об этом сообщается на сайте браузера.

Браузер Opera GX представлен в режиме раннего доступа для устройств под управлением операционной системы Windows. Специальные настройки браузера позволяют установить максимальный предел загрузки оперативной памяти и центрального процессора. Это должно позволить использовать браузер вместе с ресурсоёмкими видеоиграми.

Также в игровой версии Opera реализована интеграция с социальными сетями, мессенджерами и видеостриминговым сервисом Twitch.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе была выпущена первая стабильная версия интернет-браузера Otter, который воссоздаёт функционал «классических» версий браузера Opera версий 12.x.

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