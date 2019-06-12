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Huawei отказалась от выпуска нового ноутбука из-за санкций США — СМИ

Техника

В ноутбуках используются процессоры Intel и операционной система Windows от Microsoft

Huawei отказалась от выпуска нового ноутбука из-за санкций США — СМИ
Иллюстрация: Huawei.com
Ноутбук Huawei Matebook

Пекин, 12 июня 2019, 10:46 — REGNUM  Китайская компания Huawei отложила на неопределённый период выпуск новой модели ноутбука Matebook. Об этом сообщает The Information со ссылкой на сотрудников Huawei.

По данным издания, Huawei планировала представить новый ноутбук на выставке CES Asia 2019 в Шанхае, которая откроется 13 июня. Однако запуск производства новой модели Matebook был отменён из-за санкций США, заблокировавших Huawei доступ к американскому программному и аппаратному обеспечению. В частности, в этих ноутбуках использовались процессоры Intel и операционная система Windows.

Отмечается, что новый ноутбук MateBook стал первым устройством Huawei, запуск производства которого был отменён из-за санкций США.

Напомним, в мае администрация США внесла китайскую компанию Huawei в «чёрный список», запретив американским компаниям сотрудничать с китайским технологическим гигантом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая ноутбуки Huawei MateBook X Pro были удалены из списка товаров, доступных в онлайн-магазине Microsoft.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft удалила из своего магазина технику Huawei

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