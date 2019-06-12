Foxconn готова собирать смартфоны Apple для США за пределами Китая

Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn готова собирать все смартфоны американской компании Apple, предназначенные для рынка США, за пределами Китая. Об сообщает Reuters.

Foxconn является основным партнёром Apple по сборке смартфонов iPhone. Большая часть сборочных линий Foxconn находится в Китае, поэтому смартфоны, собираемые на этих линиях, также могут облагаться дополнительными пошлинами, введенными в США в отношении китайских товаров.

Представитель Foxconn Лю Янг-Вэй рассказал, что компания сможет собирать все смартфоны Apple для рынка США за пределами Китая.

«25% наших производственных мощностей находятся за пределами Китая, у нас достаточно мощностей, чтобы удовлетворить спрос Apple на рынке США», — заявил Лю Янг-Вэй.

Он добавил, что производственные линии Foxconn расположены в 16 странах, поэтому компания не должна сильно пострадать от торговой войны между США и Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае глава Foxconn Терри Гоу рассказал, что планирует перенести линии по производству телекоммуникационного оборудования из китайских городов Шэньчжэнь и Тяньцзинь в тайваньский город Гаосюн. Это решение должно минимизировать потери тайваньской компании от американо-китайской торговой войны.