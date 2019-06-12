Uber запустит коммерческое аэротакси к 2023 году

Мельбурн, Австралия, , 08:54 — REGNUM Американская компания Uber планирует запустить коммерчускую службу аэротакси в нескольких городах Австралии и США к 2023 году. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation.

Представители Uber объявили о планах по запуску аэротакси на саммите Uber Elevate в Вашингтоне. Тестирование новой технологии будет проводиться в двух городах США — Далласе и Лос-Анджелесе, а также в австралийском городе Мельбурн. В Uber рассчитывают запустить службы аэротакси в этих городах в тестовом режиме в 2020 году, а в коммерческом — в 2023.

Однако Uber придётся столкнуться не только с техническими проблемами. Представитель управления по безопасности гражданской авиации Австралии Питер Гибсон рассказал, что Uber нужно будет получить специальный сертификат безопасности на электрический аэромобиль. При этом подобные сертификаты в Австралии ещё не разработаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году компания Opener рассчитывает запустить в США продажи электрических аэромобилей BlackFly. Однако в США такие электромобили классифицируются как сверхлёгкие самолёты, поэтому их нельзя будет использовать в городах.

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