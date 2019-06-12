В США открыли прием заявок на туристические полеты к МКС

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Американская компания Space Adventures возобновила приём заявок от частных лиц, желающих попасть на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте компании.

Компания Space Adventures специализируется на космическом туризме. Она организовал все восемь туристических полётов на МКС, первый из которых состоялся в 2001 году. Сейчас компания вновь открыла приём заявок от частных лиц.

В Space Adventures предполагают проводить туристические полёты с использованием российского корабля «Союз» или корабля CST-100 Starliner, разрабатываемого компанией Boeing. Стоимость полёта будет зависеть от выбранного транспортного корабля, времени и других факторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в американском аэрокосмическом агентстве NASA объявили, что американский сегмент МКС готов принять двух туристов в течение года.

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