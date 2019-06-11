Новая китайская РЛС способна обнаруживать самолеты-невидимки

Пекин, , 22:02 — REGNUM Китайские ученые во главе с академиком Лю Юнтанем разработали новую радиолокационную систему (РЛС), которая способна обнаруживать морские и воздушные цели на дальностях в сотни километров при любых погодных условиях. Об этом сообщает китайская газета Global Times — структурное подразделение газеты КПК «Жэньминь жибао».

РЛС излучает высокочастотные электромагнитные волны большой длины и широким пучком. Электромагнитные волны обычной радиолокационной станции движутся по прямой линии, т.к. поверхность Земли круглая, они не могут обнаружить объект, находящийся вне прямой видимости, за горизонтом.

РЛС, созданная академиком Лю Юнтанем, излучает волны, которые идут вдоль поверхности моря. Это позволяет видеть морские и воздушные цели за пределами визуального диапазона.

Эксперты также считают, что длина этих волн дает возможность обнаруживать самолеты-невидимки, т.к. их стелс-покрытие предназначено, в первую очередь, для укрытия от микроволн.

За счет малой площади антенны новая РЛС также крайне мало уязвима для удара противорадиолокационными ракетами.

Наземная версия новой РЛС может обнаруживать морские и воздушные объекты за сотни километров, что позволяет расширить возможности системы раннего предупреждения и глубину обороны Китая. Варианты системы также могут быть установлены на судах, предоставляя им возможности раннего предупреждения в открытом море с гораздо большей дальностью обнаружения.

Радиолокационная система академика Лю Юнтаня уже получила в КНР название «первая линия обороны страны». Академик награжден Государственной премией в области науки и техники за 2018 год в размере 8 миллионов юаней.