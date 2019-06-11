В Иране показали новый комплекс ПРО собственной разработки

Тегеран, , 20:34 — REGNUM В Иране представлен новый комплекс противовоздушной и противоракетной обороны собственной разработки Khordad 15 («Хордад 15»), сообщает 11 июня интернет-портал Armyrecognition.com.

Комплекс состоит из радиолокационной станции обнаружения целей с пассивной фазированной антенной решеткой и самоходных пусковых установок с четырьмя пусковыми контейнерами на каждой. Поражение целей осуществляется ракетами Sayad 3 («Сайяд-3») с комбинированной радиолокационной и инфракрасной головкой самонаведения, позволяющей поражать различные цели в условиях радиоэлектронного подавления.

Зенитно-ракетный комплекс «Хордад 15» предназначен для поражения истребителей, беспилотников, крылатых ракет и малозаметных целей

По словам министра обороны и поддержки ВС Ирана генерала Амира Хатами, комплекс способен обнаружить и взять на сопровождение цели типа истребителя или беспилотника на дальности 150 км, а малозаметные цели — на расстоянии в 85 км.

Новый иранский комплекс ПРО высокомобилен, способен сопровождать и поражать шесть целей одновременно и переводится из походного положения в боевое за пять минут.

Иранские военные заявляют, что «целью разработки комплекса является защита страны от любой потенциальной агрессии».

Читайте ранее в этом сюжете: Foreign Policy: Отношения между Турцией и США дополнительно обострились