Какими будут японские «Мстители»: все игры с конференции Square Enix на E3

Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Японская компания Square Enix 11 июня провела конференцию на ежегодной выставке E3 2019, где анонсировала новые игровые проекты. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных трейлеров игр, показанных на конференции.

Конференция началась полноценного трейлера ремейка Final Fantasy VII. В игре будет полностью переделана графическая составляющая и боевая система — вместо пошаговых сражений персонажи будут биться с врагами в режиме реального времени. Релиз проекта состоится 3 марта 2020 года на консоли PS4.

Ремастер-версию получит и другая часть франшизы Final Fantasy — Final Fantasy Crystal Journey. Игра с обновлённой графикой выйдет зимой 2019 года на Nintendo Switch, PS4, Android и iOS.

В 2020 году Square Enix выпустит гоночный симулятор Circuit Superstars, созданный по программе поддержки независимых разработчиков. В игре будет возможность соревноваться вместе с друзьями на одном экране.

Новое дополнение для ролевой игры Kingdom Hearts III называется Re: Mind. Оно добавит в игру новые сюжетные линии, также возможность пройти серию финальных схваток не только за Сору (главный герой игры), но и за Акву или Роксаса. Дополнение выйдет зимой 2019 года.

Разработчики из People Can Fly представили свой новый кооперативный шутер Outriders. Команде из трёх игроков предстоит взять на себя роль первопроходцев, которые отправляются «на поиски загадочного сигнала». В путешествии им придётся столкнуться со множеством противником. Релиз ожидается летом 2020 года.

Ролевой экшен Oninaki выйдет 22 августа 2019 года. В нём игроку предстоит взять на себя управления «смотрителем» (watcher), способным сражаться с ордами монстров. Релиз проекта состоится на PC, PS4 и Nintendo Switch.

Версию с обновлённой графикой также получит ролевая игра Final Fantasy VIII. Её релиз состоится уже в 2019 году на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Финальным анонсом конференции стала предстоящая игра по «Мстителям» от Marvel Entertainment. По сюжету нового проекта, команда супергероев распадается после несчастного случая в центре Сан-Франциско и смерти Капитана Америки. Но героям вновь предстоит объединиться, чтобы противостоять могущественной угрозе.

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