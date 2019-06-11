Инфраструктуру МЦК в Москве готовят к переходу на четырёхминутный интервал

Москва, , 10:52 — REGNUM В Москве готовят инфраструктуру для сокращения интервала между поездами «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК), сообщили 11 июня в пресс-службе ОАО «РЖД».

Промежуток между поездами должен сократиться до 4 минут в час пик и до 8 минут в остальное время. Планируется осуществить переход уже в 2019 году.

Парк «Ласточек» пополнят девятью новыми составами, доведя число электропоездов до 51. Для сокращения интервалов увеличится число рейсов до 484, что на 130 рейсов больше нынешнего уровня.

В обслуживающем МЦК депо «Подмосковная» ведётся строительство нового производственного помещения, а на станции «Андроновка» — мойки и парка отстоя. Также дополнительные технические работы идут на станции «Белокаменная».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2019 года поток пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК) увеличился почти на 15,9%, чем за аналогичный период 2018 года.

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