В «Google Картах» появилась функция безопасности для пассажиров такси

Нью-Дели, , 09:32 — REGNUM В сервисе «Google Карты» появилась новая функция, которая должна сделать поездки на такси более безопасными. Об этом 10 июня сообщил портал The Verge.

https://twitter.com/verge/status/1138290512039948288

Она получила название Off-route alerts, функцию можно найти в меню Stay Safer. Сервис предупреждает пользователя, если машина такси, в которой он передвигается, сильно отклоняется от маршрута (более чем на 500 метров). Отмечается, что функция пока что доступна только пользователям, проживающим в Индии.

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