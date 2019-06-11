Минобороны планирует закупить около сотни вертолётов Ми-28НМ

Москва, , 08:03 — REGNUM Министерство обороны России уже в ближайшем будущем планирует подписать серию масштабных контрактов на закупки военной техники различных типов. Это будет сделано в рамках текущей госпрограммы вооружений 2018−2027 годы.

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Всего же до 2027 года Минобороны РФ закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве.

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Напомним, вертолёт Ми-28НМ — модернизированная версия Ми-28Н «Ночной охотник». Боевая машина предназначена для уничтожения живой силы, укреплений и бронетехники, низколетящих воздушных объектов, ведения воздушной разведки и корректировки воздушных ударов авиации. Вертолёт оснащён дублированной системой управления, позволяющей ему сохранять боеспособность даже в случае ранения одного из двух членов экипажа.

В начале марта стало известно о том, что Министерство обороны РФ и холдинг «Вертолеты России» завершили процесс согласования цен на серийные поставки ударных вертолётов Ми-28НМ. Как заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, готовится большой контракт о поставках ударных вертолётов типа Ка-52 и Ми-28. Первая партия будет состоять из шести или 18 вертолётов Ми-28НМ.