Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Каждый месяц в мире падает в среднем по два тяжелых военных беспилотника

Техника

Беспилотная авиация еще далека от решения проблемы «видеть и избегать» другие летательные аппараты

Лондон, 10 июня 2019, 23:48 — REGNUM  В Британии идут дебаты о возможности разрешить тяжелым военным беспилотникам летать над территорией страны. Данного разрешения добивается британское министерство обороны. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Не в пользу этого разрешения говорит мировая статистика о крупных авариях с военными БПЛА. За последние десять лет произошло 250 аварий тяжелых военных беспилотников размером с Predator («Хищник»), это классы беспилотников II и III по классификации НАТО. Получается, что каждый месяц падает два тяжелых военных БПЛА.

64 процента аварий произошло во время полета дрона, а 28 процентов — при взлете или посадке. Причины примерно половины инцидентов связаны с механической неисправностью (например, срезание хвостов или защелкивание винтов), проблемами связи (известные как «потерянная связь»), отказом двигателя (часто из-за потери масла или охлаждающей жидкости), погодными условиями (включая удары молнией) и ошибками пилота.

Минобороны Британии закупает последний вариант беспилотника Predator, названный SkyGuardian, производителя General Atomics. Он переименован британцами в Protector. Предполагается, что он мог бы летать над территорией Британии в учебных целях, а также для выполнения задач «обороны Родины».

Так как на борту БПЛА нет пилота, возникает вопрос, как решать проблему «видеть и избегать» других летательных аппаратов. Компания General Atomics разрабатывает электронную систему «обнаружения и предотвращения столкновений» для БПЛА, которая, как она утверждает, сможет выполнить эту функцию безопасности, но эта технология в значительной степени не опробована и не проверена.

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Беспилотники
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