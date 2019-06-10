Гаджеты от Huawei могут получить российскую ОС «Аврора» вместо Android OS

Москва, , 22:48 — REGNUM Китайская технологическая компания Huawei, которая находится под жесткими американскими санкциями из-за которых она потеряла возможность использовать Android OS, возможно, нашла замену данной популярной операционной системе. Об этом сегодня, 10 июня, пишет издание The Bell.

По данным издания, Huawei рассматривает вариант использования на своих гаджетах российскую операционную систему ОС «Аврора», которая разрабатывалась Ростелекомом на базе финской операционной системы Sailfish. ОС «Аврора» базируется на ядре Linux и при этом поддерживает приложения для Android.

The Bell утверждает, что два источника сообщили о том, что ОС «Аврора» может появиться на гаджетах от Huawei. Более того, один из источников заявил, что этот вариант обсуждался аж на встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который на несколько дней прилетал в Россию. Второй источник рассказал о переговорах министра цифрового развития и связи Константина Носкова и исполнительного директора Huawei Го Пина.

Рассматривается несколько вариантов сотрудничества. Либо ОС «Аврора» будет предустановлена на устройствах, производимых под брендом Huawei. Также возможен вариант частичной локализации производства различных компонентов для смартфонов Huawei в России, в частности, микрочипов.

Один из источников утверждает, что гаджеты от Huawei уже тестируются с российской ОС «Аврора».

В пресс-службе Huawei никак не прокомментировали данную информацию. В Ростелекоме заявили, что не вкурсе каких-либо переговоров на эту тему, но всегда готовы сотрудничать с российской стороной.