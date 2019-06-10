Учёные ТулГУ представили устройство управления качеством электроэнергии

Тула, , 16:15 — REGNUM Устройство контроля и управления качеством электрической энергии в электрических сетях представили учёные Тульского государственного университета (ТулГУ) на 63-й Международной выставке техники и технических достижений в Белграде (Сербия). Об этом 10 июня сообщает пресс-служба вуза.

Разработка принадлежит доктору технических наук, профессору, директору учебно-технического центра «Энергоэффективность», заведующему кафедрой «Электроэнергетика» ТулГУ Владимиру Степанову и доценту этой же кафедры Илье Базыле. На выставке она была представлена на стенде в цифровом формате, а по итогам мероприятия удостоена золотой медали и диплома.

Отмечается, что представленное устройство обеспечивает функциональную связь электротехнических устройств, контролирующих эффективное использование и распределение электроэнергии в электропитающих системах, и способствует снижению потерь электрической энергии за счёт уменьшения провалов напряжения, реактивной составляющей мощности. Кроме того, оно гарантирует высокий уровень масштабируемости при использовании на промышленных предприятиях любого назначения.

63-я Международная выставка техники и технических достижений проходила с 21 по 24 мая в Белграде. В ней приняли участие представители более 600 организаций из 30 стран четырёх континентов.