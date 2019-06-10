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Американский вертолет Black Hawk станет тяжелым беспилотником

Техника

Первый автономный полет запланирован на 2020 год

Американский вертолет Black Hawk станет тяжелым беспилотником
Вертолет Black Hawk

Вашингтон, 10 июня 2019, 15:10 — REGNUM  Вертолетостроительная компания Sikorsky собирается превратить вертолет UH-60A Black Hawk в тяжелый беспилотник. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence-blog.

UH-60A Black Hawk поступил на вооружение ВС США еще в 1979 году. За это время флот данных машин налетал девять миллионов часов. Вертолет применялся во всех крупных военных операциях, в том числе в Гренаде, Панаме, Ираке, Сомали, Балканах, Афганистане и по всему Ближнему Востоку.

Компания Sikorsky разработала комплект технологического оборудования, который полностью исключает механические органы управления полетом вертолета, комплект дооснащения Fly-by-wire. Это делает первый шаг к превращению вертолета в опционально пилотируемый аппарат (OPV).

Подход OPV дает возможность пилоту летать на вертолете в оптимально пилотируемых режимах. Это позволяет летать полным составом экипажа, но более уверенно, одним пилотом или даже беспилотно.

Полностью автономный полет UH-60A Black Hawk может состояться уже в 2020 году. Таким образом, устаревший вертолет получит вторую жизнь и превратится в тяжелый БПЛА.

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Вооруженные силы США
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