Компания Oppo показала складной смартфон с выдвижной камерой

Пекин, , 14:56 — REGNUM В сети появились рендеры складного смартфона китайской компании Oppo, оборудованного выдвижной камерой и 3,5-мм разъёмом для наушников. Изображения были опубликованы 9 июня на портале LetsGoDigital.

https://twitter.com/letsgodigitalNL/status/1137785950346534912

Они прилагаются к патентной заявке, которую компания направила во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Издание отмечает, что изображения дают очень поверхностное представление о будущем смартфоне Oppo, который может и не пойти в производство.

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Напомним, 2 июня 2019 года китайский производитель опубликовал видео, в котором показал смартфон с камерой, скрытой под экраном. В тот же день Xiaomi выложила ролик с демонстрацией аналогичного устройства.

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