Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Компания Oppo показала складной смартфон с выдвижной камерой

Техника

Изображения прилагаются к патентной заявке, направленной во Всемирную организацию интеллектуальной собственности

Пекин, 10 июня 2019, 14:56 — REGNUM  В сети появились рендеры складного смартфона китайской компании Oppo, оборудованного выдвижной камерой и 3,5-мм разъёмом для наушников. Изображения были опубликованы 9 июня на портале LetsGoDigital.

https://twitter.com/letsgodigitalNL/status/1137785950346534912

Они прилагаются к патентной заявке, которую компания направила во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Издание отмечает, что изображения дают очень поверхностное представление о будущем смартфоне Oppo, который может и не пойти в производство.

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Напомним, 2 июня 2019 года китайский производитель опубликовал видео, в котором показал смартфон с камерой, скрытой под экраном. В тот же день Xiaomi выложила ролик с демонстрацией аналогичного устройства.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Oppo и Xiaomi похвастались смартфонами с камерами под экраном

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