В ЦИАМ призвали не рассматривать цифровые двойники в качестве панацеи

Москва, , 13:55 — REGNUM Использование цифровых двойников при создании наукоемкой и высокотехнологичной продукции не должно быть панацеей, к такому выводу пришли участники расширенного заседания президиумов научно-технических советов Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова и ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД). Об этом 10 июня сообщает пресс-служба института.

В мероприятии приняли участие представители администрации и специалисты ЦИАМ, АССАД, коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), руководители направлений компании Siemens Industry Software и специалисты ведущих авиадвигателестроительных предприятий.

В ходе встречи участники обсудили различные аспекты применения математического моделирования, и, в частности, использования цифровых двойников. Итоги заседания подвел генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. Он поддержал позицию выступающих, в соответствии с которой максимальную практическую пользу производители IT-решений могут принести в области интеграции данных математического моделирования всех систем двигателя, а также призвал не рассматривать цифровые двойники «в качестве панацеи при разработке наукоемкой продукции».

«Применять любые инструменты необходимо с учетом принципов разумности и экономической целесообразности», — сказал глава ЦИАМ.

Добавим, под цифровым двойником понимают программный аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей среды.

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