Project Scralett: Microsoft рассказала о первой консоли нового поколения

Лос-Анджелес, США, , 13:12 — REGNUM На ежегодной игровой выставке E3 2019 компания Microsoft 9 июня анонсировала игровую консоль нового поколения. Её рабочее название Project Scarlett, и она в четыре раза мощнее Xbox One X, сообщается в трейлере, опубликованном на YouTube-канале Xbox.

Новая консоль будет обладать возможностью запускать видеоигры в разрешении 8K при частоте 120 кадров в секунду. При этом Project Scarlett будет поддерживать трассировку лучей, что позволит добиться максимально реалистичного изображения на экране.

Разработчики новой консоли уверяют, что мощности Project Scralett хватит для того, чтобы создатели игр навсегда отказались от экранов загрузки в проектах с открытым миром. Дополнительно сообщается, что первой игрой, которая выйдет на консоли нового поколения, станет Halo Infinite.

Дизайн консоли и её цена пока остаются тайной. Релиз Project Scarlett состоится в конце 2020 года.

Напомним, 9 июня в Лос-Анджелесе стартовала ежегодная игровая выставка E3 2019. В течение пяти дней (до 13 июня) крупнейшие компании-разработчики видеоигр будут анонсировать игровые проекты, релиз которых состоится в 2019—2020 годах. Первой на E3 выступила Microsoft, представившая 14 новых игр.

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