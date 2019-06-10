Эксперты сфальсифицировали видеопоток с речью говорящих людей

Стэнфорд, США, , 09:02 — REGNUM В соцсетях обсуждают ролик, в котором показано как специалисты Стэнфордского и Принстонского университетов сфальсифицировали на видео речь говорящих людей. Подмена была выполнена при помощи программного инструмента компании Adobe, который она выпустила ещё в 2016 году.

Эксперты в области искусственного интеллекта сообщили, что фальсификация была произведена исключительно программными методами, они не просили участников эксперимента произносить новые фразы. Ученые отметили, что этот эксперимент может повторить любой пользователь, обладающий необходимыми навыками, и заявили, что обеспокоены этим.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент России подпишет указ о развитии технологий искусственного интеллекта в России. Владимир Путин 7 июня 2019 года в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что к 2024 году мировой рынок с использованием продуктов искусственного интеллекта вырастет почти в 17 раз и достигнет объема порядка 0,5 трлн долларов.

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