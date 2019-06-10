Смартфоны на Android могут содержать предустановленный вирус

Москва, , 08:28 — REGNUM Телефоны с операционной системой Android могут содержать вредоносное программное обеспечение ещё до того, как клиенты после приобретения открыли коробку с новым устройство и успели установить на него хотя бы одно приложение. Как сообщили в своём блоге специалисты компании Google, хакеры устанавливали вирусы в смартфоны ещё до их продажи, практически на заводе, где изготавливались гаджеты.

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Речь идёт о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама. В компании напомнили, что впервые это «семейство» было выявлено в 2016 году.

Методы, используемые Triada для спам-приложений, были сложными и необычными. Кроме того, в Google выяснили, что Android-трояны этого вида могут быть предустановленными.

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Дело в том, что многие производители смартфонов вынуждены обращаться к сторонним поставщикам программного обеспечения для того, чтобы оснастить свои гаджеты всеми необходимыми функциями.

Каким образом хакерам удаётся обмануть разработчиков софта и встроить вирус в Android, не сообщается. Также не уточняется, какие именно производители смартфонов подверглись атаке вирусом Triada.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года стало известно о серьёзной уязвимости смартфонов и планшетов на базе операционной системы Android. Благодаря ей злоумышленник может получить контроль над устройством посредством файлов PNG.

Опасности взлома подвержены устройств, на которых установлены версии системы от Android 7.0 Nougat и до Android 9.0 Pie. Активируется вредоносный PNG-файл при его открытии пользователем.

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