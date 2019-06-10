Минобороны планирует параллельные закупки Су-35 и Су-57

Москва, , 07:36 — REGNUM Серийные закупки истребителей Су-35 для российских ВКС продолжатся после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57. Об этом сообщил источник РИА Новости в Минобороны России.

В конце 2015 года, согласно первому договору, были поставлены 48 истребителей Су-35 поколения 4++. Тогда же был подписан контракт на поставку еще 50 истребителей.

Как уточнил замминистра обороны Алексей Криворучко, завершение второго контракта ожидается до конца 2020 года. Воздушно-космические силы получат еще 20 самолетов Су-35.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что три авиационных полка ВКС должны быть полностью перевооружены комплексами Су-57 к 2028 году. Ожидается, что в 2019 году ВКС получат первую серийную партию истребителей пятого поколения из 12 машин.

Как сообщало ИА REGNUM, первый полет российского истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) состоялся в 2010 году. В конце мая стало известно о начале разработки перспективной авиационной противокорабельной ракеты, предназначенной для вооружения целого ряда боевых самолётов, включая Су-57.

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