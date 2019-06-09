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В США засекреченный «самолет-пуля» Celera 500L подготовлен к испытаниям

Техника

Вскоре состоится первый полет

В США засекреченный «самолет-пуля» Celera 500L подготовлен к испытаниям
Иллюстрация: Thedrive.com
Самолет-пуля Celera 500L

Вашингтон, 9 июня 2019, 10:24 — REGNUM  Американская компания Otto Aviationполностью подготовила к испытаниям необычный самолет Celera 500L. Об этом сообщает пресс-служба компании.

разработка данного самолета велась около 10 лет в совершенно секретном режиме. Большая часть характеристик этого самолета никому не известна. Несколько раз вощлушное судно было замечено на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии, но не более того. Отличительной особенностью самолета является каплевидная форма его фюзеляжа. Из-за этого Celera 500L прозвали «самолетом-пулей».

Летальный аппарат управляется одним пилотом. особенности строения самолета позволяют взлетать и садится на любых аэродромах.

Самолет может развивать скорость в районе 740−820 километров в час на высоте до 20 километров.

Разработчики самолета указывают, что схожий с Celera 500L одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12 может развивать скорость только до 530 километров в час при этом он потребляет гораздо больше топлива — галлон на восемь километров пусти. А вот Celera 500L — галлон на 50 километров.

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Авиастроение
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