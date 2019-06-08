Вице-премьер Борисов: SSJ 100 испытал сильные перегрузки при катастрофе

Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который совершил аварийную посадку в «Шереметьево» 5 мая, испытал сильнейшие перегрузки, на которые он не был рассчитан. Об этом Борисов заявил журналистам сегодня, 8 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Бориса, данный самолет спроектирован с очень большим запасом прочности, однако произошла экстраординарная ситуация.

«У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8 g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может», — сказал Борисов.

Чиновник подчеркнул, что к самому самолету претензий нет и никаких неисправностей у него выявлено не было.

Борисов считает, что причиной катастрофы стала совокупность факторов, в том числе человеческих. Каких-то подтверждений того, что катастрофа в «Шереметьево» произошла по вине самолета на данный момент нет.

«Претензий к самолету, как к техническому средству, нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», — пояснил вице-премьер.

Также Борисов добавил, что не хотелось бы вешать всю вину на пилота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, после попадания в него молнии вернулся в аэропорт «Шереметьево», но при посадке воздушное судно загорелось. Погиб 41 человек.